ماخوس: لافروف سيطرح على كيري تشكيل وفد ثالث للمعارضة

كشف منذر ماخوس سفير الائتلاف الوطني السوري في فرنسا والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، كشف للحدث أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيطرح على نظيره الأميركي جون كيري تشكيل وفد ثالث للمعارضة في محادثات جنيف المقبلة وهو أمر ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات.

