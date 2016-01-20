واشنطن: الوقت يداهم إطلاق مفاوضات سوريا

قالت واشنطن انه لا يزال هناك الكثير من العمل امام مفاوضات السلام المقررة الاسبوع المقبل بين المعارضة السورية ونظام بشار الاسد مشيرة إلى ان الوقت يداهم إطلاق هذه المفاوضات في الموعد المحدد.

وأتت تصريحات واشنطن عشية لقاء في زوريخ بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي ان كيري ولافروف "سيبحثان بالتأكيد الوضع في سوريا والجهود التي نبذلها من اجل تحقيق عملية انتقالية سياسية مشيرا إلى أن هناك خلافات في وجهات النظر تزيد من تعقيدات العملية التفاوضية

