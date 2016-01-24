ماخوس: كيري يضغط على المعارضة للمشاركة دون شروط

كشف سفير الائتلاف السوري المعارض في باريس منذر ماخوس "للحدث" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يمارس ضغوطا على المعارضة السورية للذهاب إلى جنيف 3 دون أي شروط مسبقة مهددا بوقف الدعم الأميركي للمعارضة في حال التخلف عن الذهاب.



وأوضح ماخوس أن كيري يضغط لاجراء تغييرات في وفد المعارضة استجابة للرغبة روسية، مؤكداً أن كيري أكد لمنسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن مرحلة الانتقال السياسي تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية ما يعني بحسب ماخوس أن تكون تحت مظلة النظام وهو ما يترجم الرغبة الإيرانية.

ماخوس قال أن المعارضة السورية طالبت بضرورة فك الحصار عن المدنيين والتوقف عن قصفهم للذهاب إلى المفاوضات وهو ما اعتبره كيري شروطا مسبقة.

