جدال بين كيري والمعارضة السورية بشأن وفد التفاوض

طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري من رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية رياض حجاب إضافة أسماء جديدة على وفد المعارضة المتجه إلى جنيف.

وقالت مصادر لصحيفة الحياة إن كيري طلب إضافة اسم رئيس الاتحاد الديموقراطي الكردي صالح مسلم

ورئيس مجلس سوريا الديموقراطي هيثم مناع بالإضافة إلى رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير قدري جميل إلى وفد المعارضة

معتبرا أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سيدعوهم إلى جنيف بـ صفتهم مستشارين وخبراء إذا رفضت المعارضة إضافة أسمائهم.

من جانبه رفض الوفد تقديم أي تنازلات بخصوص إضافة أسماء جديدة معتبراً أن جميع أطياف المعارضة ممثلة في نتائج اجتماع الرياض.

وكشفت المصادر أن جزءا من المعارضة يتجه إلى مقاطعة مفاوضات جنيف وحشد نشطاء ومعارضين ضد الإملاءات الأميركية- الروسية.

ويتجه جزءا آخر من المعارضة الذهاب الى جنيف والتعبير عن موقف صلب.

فيما تسعى بعض الأطراف المعارضة بناء استراتيجية مع دول إقليمية لـ الانتقال من الثورة إلى حرب التحرير ضد ما وصفوه بالاحتلال الروسي- الإيراني.

لكن مسؤولين غربيين نصحوا الهيئة العليا بـ "اتخاذ موقف عقلاني"، لأنها لا يمكنها الدفاع عن مقاطعة عملية السلام.

وأشارت المصادر إلى رغبة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المجيء إلى الرياض وإسطنبول للقاء المعارضة.

