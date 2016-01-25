دي ميستورا قد يوجه اليوم الدعوات لمفاوضات جنيف السورية

من المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اليوم الموعد الجديد لمحادثات جنيف بين أطراف الأزمة السورية التي كان من المفترض ان تنطلق اليوم.



وذكرت تقارير ان دي ميستورا قد يوجه الدعوات إلى وفدين منفصلين عن المعارضة السورية للمشاركة بالمفاوضات

وقالت مصادر مطلعة لـ صحيفة "الحياة"، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا المعارضة السورية إلى ضرورة التوجه إلى مفاوضات جنيف.

واضافت أن كيري أبلغ رئيس الهيئة التفاوضية العليا رياض حجاب أنه متفق مع روسيا بعد مباحثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

مؤكدا على أهمية الحفاظ على الزخم الذي أعطته مجموعة دعم سوريا في لقاءات فيينا ونيويورك.

بناء على قرار مجلس الأمن 2254 الشهر الماضي الذي بني على الخطة الإيرانية الرباعية ذات النقاط الأربع.

وتضمنت المشاركة في مفاوضات لـ تشكيل حكومة مع النظام وليس هيئة انتقالية والعمل على انتخابات يحق للأسد الترشح فيها من دون جدول زمني لرحيله ووقف النار وتعديلاً للدستور وانتخابات.

