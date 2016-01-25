روسيا تستبق إعلان دي ميستورا بغارات مكثفة

واصل الطيران الروسي يواضل غاراته المكثفة في محيط اللاذقية ودرعا وريف حلب للسماح لنظام الأسد والميليشيات المناصرة له باستعادة المواقع التي خسرها.

وكان المدنيون أول ضحايا الطيران الروسي والقصف المدفعي لقوات النظام على امتداد الساحة السورية المشتعلة في عدة مناطق.

ونفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية في محافظة حلب نفذت فيها ضربات على مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لقتلى وجرحى ....

بينما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة ماير بريف حلب الشمالي، أما بلدة مارع فقد كانت هدفا لقذائف أطلقها مقاتلو داعش ما أدى لأضرار مادية بممتلكات المدنيين.

في ريف حماة الشمالي الغربي قصفت قوات النظام مناطق في بلدة السرمانية بسهل الغاب، كما استمرت الاشتباكات في محيط منطقة معان بريف حماة الشمالي الشرقي، بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام.

إلى ذلك سقط عدد من جراء قصف قوات النظام للمنطقة الواصلة بين مدينتي داريا ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، بينما تدور اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في محيط اوتستراد السلام في الغوطة الغربية.

وجنوبا في محافظة درعا، ارتفع إلى 23 عدد الغارات التي نفذتها طائرات روسية على مناطق في بلدة الشيخ مسكين بالريف الشمالي، وسط قصف مكثف لقوات النظام على البلدة، ترافق مع اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في الاطراف الشرقية للبلدة

فيما سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير دراجة نارية مفخخة، استهدف مقهى للانترنت بحي الوسطى ذو الغالبية المسيحية في القامشلي.

