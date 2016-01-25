جنيف_سوريا.. مصير مبهم وسجال حول ضغوطات أميركية

يدور جدل كبير حول مفاوضات جنيف، ففيما اعلن عن اجتماع مرتقب للمعارضة السورية في الرياض غدا رفض وزير الخارجية الاميركي جون كيري تصريحات كبير مفاوضي المعارضة السورية محمد مصطفى علوش الذي قال إن المعارضة تتعرض لضغط من واشنطن لحضور المفاوضات.

وقال كيري "لا أعرف من أين جاء هذا الكلام. ربما هي مسألة ضغط أو مسألة سياسية داخلية لكن ليس هذا هو الحال."

وكشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه اتفق مع المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا, على تأجيل إصدار الدعوات إلى مفاوضات جنيف حتى تتضح مواقف جميع الأطراف معربا عن أمله في ان تتضح ملامح محادثات السلام السورية خلال اليومين المقبلين

