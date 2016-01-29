محادثات جنيف تنطلق بلقاء بين دي ميستورا ووفد النظام

أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا سيلتقي وفد النظام برئاسة بشار الجعفري اليوم، على أن يلتقي بقية الأطراف بشكل منفصل لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع أن وفد النظام المؤلف من 16 عضوا برئاسة بشار جعفري وصل إلى جنيف، من جهة ثانية نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إنه من غير المقبول أن تشارك جماعتا جيش الإسلام وأحرار الشام في محادثات جنيف.

ويغيب وفد المعارضة السورية عن أي اجتماعات تحضّر لها الأممُ المتحدة لإطلاق محادثات السلام السورية اليوم في جنيف.



وتصر المعارضة على تطبيق البنود الانسانية قبل الدخول إلى قاعات التفاوض مع النظام في وقت لم تطرح الأمم المتحدة بعد طرقا لحل الخلافات المستمرة.

هذا ولم تتخذ بعد الهيئة العليا للتفاوض قراراً بشأن المشاركة في محادثات جنيف ولهذا لن تحضر أي اجتماعات اليوم على الأرجح موضحة انه لا يمكن عقد المفاوضات بمن حضر فهي بين الهيئة والنظام وإذا تغيبنا فلا مفاوضات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في تصريحات صحفية إن المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب في سوريا ستبدأ اليوم كما هو مقرر لكن دون تحديد موعد بدئها او الاطراف المشاركة فيها.

وقال "كل ما يمكنني قوله بشأن المحادثات حول سوريا هو أنها ستنطلق اليوم ووفق الجدول المقرر لها لكن لا أستطيع تحديد موعد أو من سيحضرها وأين ستعقد".

هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تمسك رفض المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف 3 حتى يتم تطبيق البنود الانسانية.

وأكدت مصادر الحدث انه حتى لو اتخذ وفد الهيئة القرار بالمشاركة فسيتعذر عليهم الحضور إلى جنيف قبل الغد.

وأكد مراسل الحدث بأن قوى معارضة اخرى منبثقة عن منتدى موسكو وعن اجتماعات القاهرة وصلت بالفعل إلى جنيف، مثل قدري جميل ممثل جبهة التحرير، وهيثم مناع رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، ورندا قسيس عن تيار المجتمع التعددي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الحزب الكردي الذي تعترض دول غربية على حضوره.

هذه القوى اجتمعت فيما بينها وقررت توحيد تمثيلها في المحادثات تحت اسم الديمقراطيين العلمانيين، حيث أكدوا أنهم تلقوا نفس نص الدعوة التي تلقتها المعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض وأنهم لا يحضرون المحادثات بصفتهم مستشارين وخبراء، وانهم يصرون على التواجد بصفتهم ممثلين عن تيار الديمقراطيين العلمانيين، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة حتى الآن حيث تصرعلى أن يحضروا بصفتهم الشخصية