وفد المعارضة السورية في جنيف استعدادا للمحادثات

يصل وفد المعارضة السورية إلى جنيف لعقد مباحثات غير مباشرة مع وفد نظام الأسد عبر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وكانت المعارضة أكدت أنها تلقت ضمانات بلتبية مطالبها الإنسانية.

وأعلن الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة من المعارضة السورية، أن وفد أكبر مجموعة للمعارضة يصل السبت إلى جنيف للمشاركة في المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وقال منذر ماخوس لـ "فرانس برس": سنصل مساء اليوم إلى جنيف، موضحاً أن الوفد يضم حوالي 15 عضواً وأن نحو عشرين ممثلاً آخرين عن الهيئة العليا للمفاوضات سيكونون موجودين أيضاً.

وكان متحدث باسم المعارضة السورية الرئيسية قال إن وفدها سيتوجه إلى جنيف اليوم السبت لاختبار نوايا الحكومة السورية بشأن تطبيق إجراءات إنسانية قد تسمح له بالانضمام للمفاوضات بشأن تسوية سلمية للحرب.

وأضاف المتحدث رياض نعسان أغا لرويترز أن الفريق المؤلف من 17 شخصا يتضمن رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب ورئيس فريق التفاوض أسعد الزعبي وإن أفراده سيركبون طائرة خلال الساعة المقبلة من العاصمة السعودية.

وعلمت "الحدث.نت" أن الوفد الذي يضم 17 عضواً هم جميع أفراد الهيئة العليا للمفاوضات، وأن رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب سيلتحق بهم غداً، على أن يجتمعوا مع المبعوث الدولي لمناقشة تطبيق القرار 2254، وبناء على نتيجة الاجتماع مع المبعوث سيتم اتخاذ القرار بالدخول للتفاوض من عدمه.

وتقول المعارضة إنها حصلت على تطمينات من دول غربية بأن مخاوفهم ذات الصلة بقضايا إنسانية سيتم التعامل معها.

في هذا الوقت أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة قرار هيئة التفاوض للمعارضة السورية بالمشاركة في مفاوضات جنيف.

كما رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بموقف المعارضة السورية حيث أعلنت هيئة التفاوض العليا التابعة لها عن مشاركتها في محادثات جنيف، التي انطلقت الجمعة بلقاءٍ بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد النظام، لكنها رفضت أي مشاركة في العملية السياسية مع النظام، ومن المتوقع أن يلتقي دي ميستورا ووفد المعارضة غداً الأحد.