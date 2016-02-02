ممثل الولايات المتحدة في التحالف الدولي يزور "كوباني"

قال ممثل الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش بريت ماك غورك إن زيارته الاخيره إلى شمال سوريا واجتماعه بممثلين عن الاكراد في عين العرب كوباني أتت للوقوف على آخر التطورات الميدانية وسير المعارك ضد تنظيم داعش.

مضيفا ان الزيارة لا علاقة لها بمفاوضات جنيف الجارية حاليا بين المعارضة والنظام.

والزيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول امريكي رفيع الى المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وتم كشف النقاب عن اجتماع مع القوى الكردية على الارض ضم ممثل الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش اضافة الى مسؤولي القوات الخاصة البريطانية والفرنسية , ووفق مصدر كردي فان الزيارة توزعت على ثلاثة اقسام وعلى مدى يومين تم الاجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية , ووحدات حماية الشعب الكردي اضافة الى لقاء مع المنسقية الخاصة للادارة الذاتية .



في الاثناء اكد مسؤول امريكي نبأ زيارة بريت ماك غورك على راس وفد ضم البريطانيين والفرنسيين , مضيفا ان الزيارة الى كوباني , اتت للوقوف على اخر التطورات الميدانية ,

هذا وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان ان الوفد وصل على متن مروحية عسكرية الى مطار رميلان الواقع في شمال شرق سوريا والذي يعتبر بمثابة قاعدة عسكرية امريكية , قبل أن ينتقل الى مدينة العرب كوباني حيث تم الاجتماع .

وبحسب التسريبات فإن المسؤول الامريكي اكد للاكراد ان الحكم الذاتي في مقاطعتي الجزيرة وكوباني هو حق مشروع للاكراد وممثلهم حزب الاتحاد الديمقراطي بعد وقوفهم في وجه داعش.

وبخصوص مفاوضات جنيف وعدم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي نقل المرصد السوري ان المسؤول الامريكي اكد للاكراد ان المفاوضات الراهنه هي بهدف التوصل لوقف لاطلاق النار, وان سوريا المستقبل ستستوعب الجميع , وتحفظ حقوق الشعب الكردي.

