الجعفري: المرحلة التحضيرية لمحادثات جنيف قد تطول

توقع رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري إلى محادثات جنيف استمرار المرحلة التحضيرية في المحادثات لفترة أطول من المتوقع.

من جانبه توجه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، رياض حجاب، إلى جنيف للإنضمام إلى الوفد المفاوض في محادثات السلام غير المباشرة الجارية برعاية الامم المتحدة، حسب المتحدث باسم الهيئة، ويتوقع أن يشكل مجيء حجاب دفعا دبلوماسيا للمحادثات المتعثرة.

هذا وأعلنت المعارضة السورية على لسان المتحدث باسمها من جنيف منذر ماخوس إنه ليس هناك أي تقدم في مسار المفاوضات الجارية.

وقال ماخوس في لقاء مع "العربية" إن دي ميستورا لن يأتي بجديد.

إلى ذلك اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن المحادثات السورية المنعقدة في جنيف تمثل آخر أمل، وإن الانهيار الكامل لها أمر محتمل، لكنه اعتبر أنه يتعين فعل كل ما يمكن لإنقاذ المحادثات .

وقال ماخوس: "كنا نتوقع أن تكون هناك ضغوط على النظام من قبل الدول الحليفة له، لكن بالمقابل الضغوط نحن حصلنا عليها البارحة واليوم، من خلال العمليات غير المسبوقة من القصف الروسي وسياسة الأرض المحروقة، ربما تكون هناك نوايا لتعطيل العملية السياسية".

وتطابقت مطالب المعارضة مع تصريحات حادة لوزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، انتقد فيها روسيا واتهمها بالسعي إلى استغلال عملية السلام لاقتطاع دويلة للأسد عبر قصف المعارضة.

انتقادات هاموند، استقبلتها موسكو بتصريحات لنائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف حول الاستعداد للتنسيق مع واشنطن لوقف إطلاق النار في سوريا.

