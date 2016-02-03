دي ميستورا: محادثات جنيف آخر أمل لسوريا

أفاد مراسل االحدث في جنيف بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أرسل موفداً عنه إلى الفندق الذي ينزل فيه وفد المعارضة السورية في جنيف بعد أن إمتنع أعضاء الوفد عن الحضور إلى مقر الأمم المتحدة تلبيةً لدعوة المبعوث الأممي مشترطين وقف الغارات الروسية المكثفة، وأن الموفد أبلغ المعارضة ضرورة لقاء دي ميستورا بعد ظهر الأربعاء عند الساعة الخامسة.

إلى ذلك علمت الحدث أن سفراء دول مجموعة أصدقاء سوريا سيصلون أيضاً إلى الفندق للقاء وفد المعارضة.

وفي حديث تلفزيوني مساء الثلاثاء أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى أن محادثات جنيف آخر أمل لسوريا، وأكد أن الانهيار الكامل للمحادثات "محتمل دوما" لكن "علينا قطعا محاولة ضمان عدم فشلها". وقال دي ميستورا في مقابلة مع تلفزيون (آر.تي.إس) السويسري إنه سيلتقي مع "الوفود المختلفة" يوم الأربعاء دون أن يحددها بالاسم مضيفا أن لروسيا والولايات المتحدة مصلحة في حل الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت محادثات جنيف قد تبوء بالفشل الذريع أجاب قائلا "هذا محتمل دوما.. لا سيما بعد خمس سنوات من الحرب المروعة.. حيث يكره كل طرف الآخر .. وحيث تغيب الثقة تماما." وتابع قوله "إذا فشلت هذه المرة بعدما حاولنا مرتين في مؤتمرات في جنيف .. فلن يكون هناك أمل آخر بالنسبة لسوريا. علينا قطعا محاولة ضمان عدم فشلها."

وكانت فرح الأتاسي، العضو في وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف، أعلنت أن المعارضة لن تعقد اجتماعا معدي ميستورا الثلاثاء. وردا على سؤال قالت الأتاسي في تصريح صحافي: "لا يوجد اجتماع مع دي ميستورا. قدمنا المطالب التي نريد أن نقدمها. لا نريد إعادة الكلام نفسه" مع موفد الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يعقد دي ميستورا اجتماعا مع وفد المعارضة بعد ظهر الثلاثاء بعد أن عقد اجتماعا مع وفد النظام قبل الظهر.