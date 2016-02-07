أكراد سوريا يعلنون افتتاح ممثلية لهم بروسيا الأربعاء

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عزمها افتتاح ممثلية لها في موسكو في العاشر من الشهر الجاري، تليها خطوة مماثلة في عواصم غربية وعربية.

الحلم القديم المتجدد لأكراد سوريا بالحصول على الحكم الذاتي كخطوة لإقامة دولة مستقلة تحظى باعتراف دولي، بدأ يتحقق بخطوة على طريق الألف ميل، مدعوما باحتدام الصراع السوري وفقدان نظام الأسد السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.

وفي 2013 شهد إعلان أكراد سوريا إدارة ذاتية مؤقتة شمال شرق البلاد تضم ثلاث مقاطعات هي الجزيرة وعفرين وكوباني.

الخطوة التالية أعلنتها الإدارة الذاتية بالحديث عن نيتها افتتاح ممثلية لها في موسكو الأربعاء المقبل، تليها عواصم أخرى مثل برلين وواشنطن وباريس بل وحتى دول عربية أيضا.