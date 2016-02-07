أوضاع النازحين السوريين على الحدود التركية كارثية

يواصل آلاف السوريين نزوحهم نحو الحدود السورية التركية، هربا من القصف الروسي وهجمات قوات النظام، ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضاع النازحين السوريين العالقين على الحدود التركية السورية بالكارثية.

وبحسب ناشطين فقد تم نصب حوالي 500 خيمة على الجانب السوري، وأن أعداداً كبيرة من الأسر افترشت العراء ونامت على الطرقات وفي البساتين.

هذا ويعاني النازحون من نقص حاد بالمواد الغذائية والمحروقات وحليب الأطفال في المناطق الشمالية ترافق مع ارتفاع الأسعار.

من جهته، قال حاكم محافظة كيليس التركية وبعد زيارة تفقدية إنه من غير الوارد حتى الآن فتح الحدود أمام الوافدين الجدد، حيث يتم استقبالهم في مخيمات في الجانب السوري.