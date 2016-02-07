الإمارات تشترط قيادة أميركية لقتال "داعش سوريا" براً

أبدت الإمارات العربية المتحدة استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا للقتال في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن أي حملة برية ضد داعش يجب أن تشمل قوة برية مشيرا أن وجود "قيادة أمريكية لهذه القوة سيكون شرطا مسبقا للإمارات.

ويأتي إعلان الإمارات بعد أيام من إعلان السعودية استعدادها للتدخل البري على لسان المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، حيث قال إن السعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.