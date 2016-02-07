بلدات وقرى ريف حلب معزولة عن المدينة

تقوم قوات الأسد بتضييق الخناق على أكثر الأحياء الشرقية لمدينة حلب حيث يعيش حوالي 350 ألف مدني، وفق المرصد السوري.

كما لم يبق أمام مقاتلي الفصائل سوى منفذ واحد يتعرض أيضا لقصف جوي في شمال غرب المدينة باتجاه محافظة إدلب الواقعة بالكامل تحت سيطرة فصائل المعارضة باستثناء بلدتين.

وبثت وسائل إعلام نظام الأسد لقطات مصورة لمقاتلين أجانب بلباسهم العسكري الكامل داخل نبل والزهراء بعد فصل معظم ريف حلب الشمالي عن بقية المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.

ورأى مراقبون أن دعم القوات الروسية لقوات النظام والميليشيات المسانده له جوياً كان السبب الرئيسي في التقدم الذي أحرزته قوات النظام.

ومع سيطرة قوات النظام وميليشياته على بلدة "معرستة الخان" أصبحت معظم بلدات وقرى ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة الثوار معزولة بشكل كامل عن المدينة وأريافها، وأصبح سكان البلدات المجاورة محاصرين من الجهات الأربع كما بات المنفذ الوحيد لسكان مدينة حلب هو الطريق الذي يربطها بريفها الغربي المتصل مع ريف إدلب الشمالي، إلا أن هذا الطريق غير آمن بشكل تام، حيث يقوم الطيران الروسي باستهدافه بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية.