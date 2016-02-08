قوات النظام على بعد 25 كلم من الحدود السورية التركية

تمكنت قوات النظام بدعمٍ جويٍ روسيٍ من الوصول لأول مرة منذ عام 2013 لمسافة تبعد نحو 25 كلم عن الحدود السورية – التركية، مع استمرار تقدمها في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وأفاد المرصد السوري بسيطرة قوات النظام وميليشياته على قرية كفين، لتقترب بذلك مسافة 5 كلم من بلدة تل رفعت الاستراتيجية.

كذلك تمكنت الوحدات الكردية من السيطرة على منطقة تل عنجار بريف حلب الشمالي بعد معارك مع الفصائل المقاتلة

على صعيد متصل نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية على مناطق في بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي

كما تجددت الغارات طائرات حربية يعتقد أنها روسية ضرباتها على مناطق في حيان ومعارة الأرتيق والأتارب بريف حلب الشمالي ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتواردت معلومات عن تقدم قوات النظام وسيطرتها على منطقة تل مكسور بريف حلب الشرقي بعد معارك مع داعش.

أيضا دارت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في محيط سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي.

بينما سقطت قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة على مناطق في حيي الميدان والأشرفية بمدينة حلب.

