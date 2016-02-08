روسيا والنظام يستخدمان الذخائر العنقودية في سوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن العملية العسكرية المشتركة بين النظام وروسيا في سوريا تضمن استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا في 14 هجمة على الأقل في 5 محافظات منذ 26 يناير 2016، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 37 مدنيا، بينهم 6 نساء و9 أطفال وجرح العشرات.

وطالبت المنظمة مجموعة دعم سوريا التي من المقرر أن تجتمع الخميس 11 فبراير في ألمانيا بأن تكون أولوياتها الرئيسية حماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقنابل العنقودية. واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن أي حل سياسي يحتاج إلى التزام روسيا وقوات النظام وقف الهجمات.

وجاء استخدام الذخائر العنقودية في سياق العمل العسكري الروسي والسوري المكثف لفرض السيطرة على الأراضي الاستراتيجية الرئيسية في محافظات حلب ودمشق وإدلب وحمص وحماة. وقد تسبب الهجوم الأخير حول حلب فرار20000 باتجاه الحدود التركية، و7 هجمات على الأقل وقعت خلال المفاوضات الفاشلة بين الحكومة والمعارض الأخيرة في جنيف الأسبوع الماضي.

واستجوبت المنظمة 14 حالة موثقة على الأقل باعتبارهم مصدرا محليا كان شاهدا على الهجوم أو في أعقابه مباشرة. وتم التعرف على نوعية الذخائر العنقودية التي استخدمت خلال استعراض صورها. واستندت المنظمة في ارقام الضحايا على قوائم اسماء قدمها العاملون في المجال الطبي وهيئات المجتمع المدني والصحافيين.

ورجحت المنظمة أن يكون عدد الهجمات بالذخائر العنقودية اكبر مما تم توثيقه، وافاد نشطاء محليون عن وقوع 8 هجمات اضافية منذ 26 من شهر يناير الماضي بأدلة صور وأشرطة فيديو لكن المنظمة لم تتمكن من الوصول إلى شهود تلك الهجمات.

وسبق لهيومن رايتس ووتش أن تلقت صورا من السكان المحليين تظهر بقايا قنبلة عنقودية RBK-500 وقال 3 شهود إنه لم يكن هناك مسلحون أو أهداف عسكرية بالقرب من المنطقة التي تم استهدافها سواء عن طريق المدفعية والصواريخ أو إسقاطها من الطائرات.

وحظرت 118 دولة استخدام القنابل والذخائر العنقودية لما تسببه من أضرار في وقت الهجوم أو لاحقا إذا ما لم تنفجر القنابل أو الذخيرة الصغيرة عند وقوعها على الارض ما يشكل خطرا مميتا لأي شخص في المكان لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع.

وتطالب المنظمة بأن تنضم روسيا وسوريا إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لتلبية احتياجات الضحايا والمجتمعات المتضررة.