مجزرة جديدة للطيران الروسي بحي الصالحين في حلب

شهدت مدينة حلب، الواقعة تحت غارات روسية مكثفة، مجزرة جديدة بحي الصالحين، قتل فيها 18 مدنياً على الأقل، وأصيب العشرات.

وقالت مصادر ميدانية إن الطيران الروسي استهدف سيارة تستخدم في النقل الداخلي بين الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار في المدينة.

من جهته، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن شهود أن نحو 100 آلية محملة بالعتاد والمقاتلين شوهدت في ريف إدلب الشمالي، رجحت المصادر أنها متوجهة نحو مناطق الاشتباك بريف حلب.

بدورها، شنت قوات النظام، المدعومة بمقاتلي الحرس الثوري الإيراني، هجوماً على منطقة ضهرة القرعة القريبة من بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على البلدة، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.