المرصد: أكراد يسيطرون على مطار منغ في ريف حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومعارضون، اليوم الخميس، أن مقاتلين يقودهم الأكراد مدعومين بقصف روسي مكثف سيطروا خلال الليل على مطار عسكري كان تابعا للجيش السوري قبل أن يسقط في أيدي المعارضة. ويقع المطار في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.



وأكد المرصد السوري أنباء ترددت في وقت سابق عن سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على مطار منغ، الذي شهد قتالا عنيفا بين المقاتلين الأكراد والسوريين.



وأضاف المرصد أن الطائرات الروسية نفذت 30 غارة على الأقل استهدفت المعارضين المسلحين المتحصنين بالمطار.