المبعوث الأممي يبحث في دمشق سبل استئناف جنيف

على وقع المعارك في سوريا وفيما يبدو انه محاولة لانقاذ اتفاق ميونخ ومحادثات جنيف وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الى دمشق في زيارة مفاجئة حيث سيعقد محادثات مع وزير خارجية النظام اليوم.

وقال دي ميستورا أن الاجتماع بحث سبل وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات إلى كل المناطق المحاصرة من قبل جميع الأطراف.

كما تتركز المحادثات على متابعة اجتماع ميونيخ الذي اتفقت فيه القوى الكبرى على وقف الأعمال القتالية للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، كما ستشمل مناقشة استئناف مباحثات السلام المقررة في جنيف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.