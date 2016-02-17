تركيا: لا ننوي وقف قصف الوحدات الكردية في سوريا

جددت تركيا موقفها الماضي في ضرب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن أنقرة لا تنوي وقف قصف وحدات حماية الشعب الكردية السورية رداً على إطلاق النار عبر الحدود. وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد مساندة تركيا أم المقاتلين الأكراد.

وقال أردوغان إن تجاهل الصلة بين الأكراد السوريين وحزب العمال الكردستاني المحظور هو "عمل عدائي".

وتقصف تركيا مواقع وحدات حماية الشعب منذ أيام، لاسيما بعد تقدم الأخيرة في مناطق شمال سوريا، قريبة من الحدود التركية. وقد كررت أنقرة أكثر من مرة أنها لن تسمح بسقوط أعزاز بيد وحدات حماية الشعب الكردية.