سوريا.. 7 مناطق محاصرة تنتظر وصول قوافل الإغاثة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن النظام السوري وافق على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى 7 مناطق محاصرة وسيبدأ تسيير القوافل من قبل وكالات الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وتشمل المناطق التي وافق النظام السوري على دخول المساعدات إليها، دير الزور والفوعة وكفريا في محافظة إدلب وأيضا مضايا والزبداني وكفر بطنا ومعضمية الشام في ريف دمشق.

وستبدأ منظمات الأمم المتحدة للإغاثة تسيير قوافل المساعدات إلى هذه المناطق خلال الأيام القادمة، وكما صرح المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن ذلك سيكون اختبارا لمدي جدية ومصداقية النظام السوري.