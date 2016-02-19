واشنطن ترفض اتهام الأكراد بتفجير أنقرة

رفضت الولايات المتحدة اتهام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بتفجير أنقرة، الذي أسفر عن مقتل 28 شخصاً، وإصابة أكثر من 80، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية حول الحادث.

من جهته، قال نائب مستشارة الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، بن رودس، إن الإدارة الأميركية لم تتوصل إلى الجهة المسؤولة، لكنها تدين الهجوم الإرهابي.

وتابع المسؤول الأميركي قائلاً إن بلاده أوضحت للجانب الكردي أهمية تحالف الولايات المتحدة مع تركيا، داعياً جميع الأطراف إلى التركيز على محاربة تنظيم "داعش".

وكانت أنقرة قد اتهمت حزب الاتحاد الديمقراطي بالهجمات.

من جهة ثانية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المدفعية التركية استهدفت مناطق سيطرة الأكراد بمحافظة حلب في قصف يُعد الأعنف منذ بدأت تحركها عسكرياً ضدهم شمال سوريا.

وذكر المرصد أن القصف التركي طال مواقع الأكراد في مطار "منّغ" العسكري جنوب غرب اعزاز، وامتد إلى مناطق للأكراد في ريف شمال حلب والتي تعرف بعفرين.