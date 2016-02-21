سوريا.. تفجير مزدوج في حمص يحصد عشرات القتلى

هز انفجاران متزامنان وسط مدينة حمص السورية بغرب البلاد، اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة عدد كبير من الأشخاص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن التفجيرين الناجمين عن سيارتين مفخختين وقعا في حي الزهراء بوسط حمص، ما أدى إلى مقتل 46 شخصاً وجرح أكثر من 100 بجروح وإصابات متفاوتة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج، فيما قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الهجوم وقع "قرب إشارة الزهراء داخل شارع الستين في مدينة حمص السورية".

وكان هجوم بقنبلة أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه وقع في حمص خلال وقت سابق، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حسب ما صرح حينها محافظ حمص.