الطيران الروسي يقصف بلدات حلب بالقنابل العنقودية

استهدفت الطائرات الروسية عدداً من المناطق السورية خلال الأيام القليلة الماضية، وطال القصف عدة مناطق مختلفة منها بلدتا عندان وعين جارة بريف حلب.

وشهدت بلدات وقرى الريف الشمالي لحلب خاصة بلدة عينجارة قصفا روسياً بالقنابل العنقودية، أدى إلى عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وشهدت خطوط المواجهة في ريف اللاذقية بين قوات النظام بقيادة الضباط الروس وبإسناد قوات الحرس الثوري الإيراني من جهة وكتائب المعارضة من جهة ثانية قصفا جويا روسيا مكثفا، استهدف مواقع الثوار.

إلى ذلك، وصلت طائرتان عسكريتان إلى مطار القامشلي شمال غربي سوريا، وذكرت لجان التنسيق أن إحداهما محملة بالذخيرة والأسلحة، فيما كان على متن الثانية 50 جنديا بينهم 5 ضباط.