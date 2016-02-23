الأسد:انتخابات تشريعية في أبريل بينها مناطق خاضعة لداعش

أعلن النظام السوري، في خطوة أثارت الاستغراب، عن إجراء انتخابات تشريعية في الـ13 من أبريل القادم، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية.

وأوضحت الوكالة أن بشار الأسد أصدر مرسوماً يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل المحافظات، بما فيها الرقة وإدلب الخارجتين عن سيطرة النظام بالكامل.

وبموجب المرسوم فإن مناطق ريف حلب، ومعظمها خارج عن سيطرة النظام، ستنتخب العدد الأكبر من الأعضاء وهو 32 عضواً. أما الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" فستنتخب، بحسب مرسوم الأسد، ثمانية أعضاء.

وكان من المفترض إعلان إجراء انتخابات بعد الاتفاق على بدء المرحلة الانتقالية مع المعارضة.