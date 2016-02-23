واشنطن والأمم المتحدة تعترفان بصعوبة مراقبة هدنة سوريا

اعترفت واشنطن والأمم المتحدة بصعوبة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في حال بدأ العمل به فعلاً، خاصة أن لا مراقبين دوليين على الأرض بل سيكون الاعتماد على تقارير استخباراتية وناشطين من الداخل.

وقال يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل مناطق "داعش" و"جبهة النصرة" وإلا فالأمر يكون معقداً جداً.

وأضاف: "إذا كان وقف إطلاق النار أو الأعمال العدائية لا تشمل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" فهذا يمثل تحدياً كبيراً لنا من ناحية المراقبة، وهو بالطبع وضع معقد بالتأكيد، لكن أعتقد أن الخطر هو في إمكانية تحول الوضع إلى ما هو أشد خطورة، وهذا ما يدعو جميع الأطراف إلى التكاتف".

من جهته، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه كل من روسيا والولايات المتحدة، مبدياً تفاؤله من أن الفرصة كبيرة لإنجاحها.

الاتفاق بين موسكو وواشنطن على هدنة في سوريا اعتباراً من السبت القادم ليس بالخطوة السهلة، باعتراف الأمم المتحدة وواشنطن، فمحاولة وقف إطلاق النار تتطلب خريطة طريق معقدة وشاقة التنفيذ وتحتاج بالدرجة الأولى لإرادة سياسية من كافة القوى الإقليمية، إضافة إلى آلية معينة لتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست: "نحن نعلم أن وقف إطلاق النار سيكون من الصعب تطبيقه، ونعلم أيضاً أن هناك عراقيل عديدة لتحقيق ذلك، ومن المؤكد قد تحصل خيبات أمل لهذا الاتفاق".

الهدنة التي استثنت تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" رأت فيها روسيا نافذة لاستمرار قصفها رغم تأكيدها أنها ستفعل ما بوسعها لإقناع النظام بوقف إطلاق النار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جهته، قال: "بالنسبة لجبهة النصرة وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية أيضاً فهي لا يشملها وقف إطلاق النار، والضربات ضد تلك الجماعات سوف تستمر".

تركيا بدورها قالت إن لها الحق في الدفاع عن كل التهديدات التي تتعرض لها عبر حدودها، بحسب ما أكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، خاصة من قبل تنظيم "داعش"، محذرة روسيا في الوقت نفسه من الاستمرار بقصف المدنيين.

وقف إطلاق النار لن يحتاج فقط إلى التزام كافة الأطراف فيه، وهو أمر بعيد نظراً للتصريحات الروسية التي أكدت استمرار استهداف من تصنفهم بالإرهابيين، وإعلان تركيا بأنها تحتفظ بحق الرد، ولكنه سيعتمد بالأساس على معلومات من رجال الاستخبارات والناشطين على الأرض، نظراً لعدم انتشار مراقبين دوليين لمراقبة تحقيقه.