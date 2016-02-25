الأسد أكد لبوتين استعداده الالتزام بوقف إطلاق النار

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لتطبيق وقف إطلاق النار المزمع تطبيقه في سوريا اعتبارا من الجمعة.

في الأثناء يستمر الجدل بشأن مدى جدية الالتزام بهذه الهدنة التي استثنيت منها المجموعات الإرهابية.

وتبدو روسيا وكأنها تسعى إلى الانفراد برعاية مقترح وقف إطلاق النار في سوريا الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.

وأجرى الرئيس الروسي سلسلة اتصالات مع الأطراف الفاعلة في المنطقة للتأكد من دعمها الاتفاق.

الاتصالات كان أبرزها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكد حرص المملكة على تحقيق تطلعات الشعب السوري، وجدد دعم الرياض الحل السياسي المبني على مقررات جنيف واحد.

وطالب أن تشمل جهود وقف إطلاق النار ضمانات لوصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى جميع المناطق السورية.

وشملت اتصالات بوتين أيضا إيران وإسرائيل.

كما تحدث بوتين مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ونقل عنه استعداده للمساعدة في وقف إطلاق النار مع مواصلة القتال ضد داعش والنصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية المدرجة على اللائحة السوداء لمجلس الأمن الدولي.