مجلس الأمن يرحب بخطة وقف إطلاق النار في سوريا

رحب مجلس الأمن الدولي بخطة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع السوري، معربا عن ثقته بأنها خطوة تجاه تخفيف المأساة الإنسانية التي تعصف بسوريا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن الجيش الروسي أنه بدأ التباحث مع مجموعات معارضة في خمس محافظات سورية وهي حماة وحمص واللاذقية ودمشق ودرعا حول موضوع وقف لإطلاق النار.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية التزامها بـالهدنة المؤقتة لمدة أسبوعين، وذلك بموجب الاتفاق الأميركي الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا الذي يبدأ فجر السبت ليل الجمعة –السبت.

وأشارت المعارضة إلى أن نجاح وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ الحماية اللازمة للمدنيين السوريين وتهيئة الظروف المناسبة للسير للمضي في عملية سياسية.

هذا وأعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية قبولها الهدنة إلا أنها قالت إنها ستحتفظ بحق الرد بحال تعرضها لهجوم.