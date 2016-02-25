هيئة التفاوض: موسكو طرف بالعمليات العدائية ضد السوريين

رحبت الهيئة العليا للمفاوضات بالخطة الدولية لوقف إطلاق النار في سوريا لكنها وضعت قائمة مفصلة بانتقادات قالت إنه يتعين معالجتُها قبل البدء في أي وقف لإطلاق النار حيث انتقدت وجود موسكو كطرف مشارك لواشنطن في ضمان تنفيذ الهدنة، في حين أنها طرف أساسي في العمليات العدائية ضد الشعب السوري.

حيث شددت الهيئة على ضرورة إيجاد لجنة من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري لضمان تنفيذ الهدنة، على أن تلزم روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة وأن تتعهد بوقف عملياتها العسكرية وشبه العسكرية على الأراضي السورية.

وتخوفت المعارضة من أن تواصل قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية الهجوم على المعارضة بذريعة استهداف جبهة النصرة.

وقالت الهيئة العليا إن الخطة تعطي لموسكو ودمشق الحق في استهداف جماعات بطريقة تسمح لهما بتفسير تصنيفات الأمم المتحدة للإرهابيين وفقا لأجندتهما الخاصة.

وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات الخطة الروسية الأمريكية لتجاهلها حاجة فصائل المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد جماعات إرهابية.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص لسوريا مايكل راتني إنه سيأخذ ملاحظات المعارضة بعين الاعتبار معربا عن أمله في بالتزام أكبر عدد من الفصائل المقاتلة بالهدنة.