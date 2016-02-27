الهدوء يسود بعد تسجيل أول خرق للهدنة في سوريا

ساد هدوء حذر بعد تسجيل أولَ خرق للهدنة من قبل النظام، تحدث اتحاد تنسيقيات الثورة عن استهداف مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بالقصف المدفعي رغم بَدء سريان الهدنة المتفق عليها في سوريا، كما تحدث الاتحاد عن استهداف قوات النظام لبلدة اليادودة في ريف درعا بآليات الشيلكا.

يأتي هذا فيما قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا ان التقارير الاولية تشير الى هدوء في درعا ودمشق مع بداية سريان وقف النار.

ودعا دي ميستورا الى استئناف محادثات السلام السورية في السابع من مارس وعلى مدى ثلاثة اسابيع بشرط صمود الهدنة.

وأشار المبعوث الاممي الى ان الرد العسكري على أي خرق للهدنة يجب أن يكون الملاذ الأخير وبشكل متناسب.