روسيا وواشنطن تتفقان على دعم الأكراد ضد داعش والنصرة

تنظر إيران بحذر إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بين النظام المدعوم بميلشيات إيرانية والفصائل المعارضة.

رغم موافقة إيران على الهدنة، إلا أنها تعتبر أنها تحمي مجموعة كبيرة من الفصائل المعارضة التي تعتبرها طهران منظمات إرهابية.

ونقلت مجلة "فورين بولسي" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن الهدنة لا بد أن تواجه العديد من المشاكل، خاصة وأنه لا يوجد تعريف واضح بالجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا.

وإيران ومعها روسيا والنظام السوري لها لائحة أوسع من الولايات المتحدة في من تعتبره مجموعات إرهابية.

وشدد المسؤول على أن الكثير من فصائل المعارضة اندمجت مع النصرة مما يصعب استبعادها من عمليات القصف.

وترى إيران أن الهدنة مهمة لإعادة تركيز المعركة على الجماعات المتطرفة.



وبينما تراقب إيران سير الهدنة، تكثف روسيا من تحركاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي تتفق معها على:



دعم أكراد سوريا في حربهم على «داعش» و «النصرة» وقد أصبحت معظم حدود سوريا مع تركيا في قبضة الأكراد.



تعتبر واشنطن وموسكو أن لا نظام الأسد منفرداً، ولا أياً من نظم المعارضة منفردة أو مجتمعة، يمكنها أن تحكم سوريا بعد أكثر من خمس سنوات في حرب دموية ومدمرة.



وأن المفاوضات هي الطريق الوحيدة إلى السلام.



ويعتبر التخلص من الإرهابيين من دون تمييز هو هدف العاصمتين.



في حين يبقى الخلاف على بقاء الأسد وعائلته في حكم سوريا.

فبينما تشدد واشنطن على إنهاء دورالأسد بعد الفترة الانتقالية، تصر موسكو على حقه في الاحتكام الى الشعب السوري في هذه المسألة.

كما تتهم واشنطن موسكو بأن طيرانها يركز على قصف المعارضة المعتدلة وأن الأبرياء يُقتلون من جراء القصف العشوائي.