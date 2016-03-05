دي ميستورا: محادثات السلام حول سوريا ستبدأ في 10 مارس

صرح المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بأن محادثات السلام حول الأزمة السورية ستبدأ في العاشر من الشهر الجاري في جنيف.

وأوضح أن بعض المشاركين سيصلون في التاسع من الشهر لإجراء لقاءات تحضيرية غير مباشرة، فيما سيصل البعض في الحادي عشر والرابع عشر من الشهر نفسه بسبب صعوبات في حجوزات الفنادق.

وأضاف دي ميستورا أنه يخطط لدعوة أعضاء من حكومة الأسد ومن المعارضة ومن المجتمع المدني، من ضمنهم نساء. كما دعا دي ميستورا حكومة الأسد للإسراع بتوزيع المساعدات.

وأفاد بيان لوزارة لخارجية الروسية أن كلا من وزريري خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة استئناف المفاوضات بين المعارضة السورية ونظام الأسد في أقرب وقت ممكن، ليحدد السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم على حد تعبيره.

وأضاف البيان أن لافروف وكيري اتفقا على مواصلة العمل بنشاط على تعزيز جميع جوانب التسوية السورية من خلال مجموعة دعم سوريا الدولية تحت الرئاسة المشتركة لروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.