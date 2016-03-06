المعارضة السورية "تكذب" تفاوض فصائل مقاتلة مع روسيا

في وقت ينشغل الموفد الأممي بتحديد موعد لمحادثات جنيف السورية متكئا على الهدنة القائمة، اعلنت موسكو أنها تتفاوض مع فصائل مقاتلة جديدة لتوقيع هدن معها إلا أن اسعد عوض الزعبي رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية قال "للحدث" إن جميع فصائل المعارضة السورية المعتدلة وتعدادها 104 أكدوا التزامها بالهدنة وقرار هيئة التفاوض معتبرا أن ما يعلن عنه الجانب الروسي من هدن مع الفصائل المقاتلة هي هدن كاذبة.

وكان مدير مركز تنسيق الهدنة بقاعدة حميميم في اللاذقية، سيرغي كورولينكو أعلن أن وزارة الدفاع الروسية يمكن أن تساعد في تأمين ضمان سلامة قادة المعارضة ورؤساء الإدارات الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في سوريا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فإن مركز المصالحة أجرى، منذ بداية عمله، ثلاثة وعشرين اجتماعا مع ممثلي مختلف أحزاب المعارضة السورية والقوى السياسية". وأشار إلى إمكانية ملاحظة تغيرات كبيرة في مسار المفاوضات، على الرغم من هذا الوقت القصير لعمل المركز.

وأضاف البيان أن هناك مفاوضات حول الهدنة مستمرة مع ستة تشكيلات مسلحة تتمركز في محافظات دمشق وحمص ودرعا.



