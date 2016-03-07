اتفاق أميركي - روسي على توسيع وفد المعارضة إلى جنيف

مع تأجيل محادثات جنيف السورية كيري ولافروف يتفقان على أهمية توسع قائمة المشاركين في مباحثات سوريا الى 14 بدأ الحديث عن مشاركة أطراف جديدة في المحادثات وسط استياء المعارضة وترحيب أميركي روسي.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرهُ الأمريكي جون كيري تفاؤلهما بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في سوريا.

وقال لافروف خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي إنه من المهم ضمان مشاركة قطاع واسع من الجماعات المعارضة في المحادثات السورية ومن ضمنهم الأكراد.

وفي سياق متصل، دعت وحدة معنية بمكافحة تنظيم داعش تابعة للخارجية البريطانية، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لإطلاق سراح آلاف المعتقلين، قبيل محادثات جنيف بين الأطراف السورية، المقرر إجراؤها خلال اسبوع.

وقالت وحدة "المملكة المتحدة ضد داعش"، إن قوات الأسد اعتقلت واحتجزت عشرات الآلاف من النساء والأطفال والرجال، منذ عام 2011، دون محاكمة مشيرة الى أن معظم الموقوفين تم تغييبهم قسريًا ولم يتمكن أحد من الحصول على معلومات حول مصيرهم حتى الآن، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.



