المعارضة السورية: قرار المشاركة بمفاوضات جنيف لم يحسم

نفت المعارضة السورية التوصل إلى اي قرار حول مشاركتها في محادثات السلام بجنيف وأكد سالم المسلط المتحدث باسم الهئية العليا للمفاوضات "للحدث" بان قرار المشاركة لم يحسم بعد.



وكانت وكالة انباء "رويترز" قالت ان الهيئة العليا للمفاوضات في سوريا قررت المشاركة في مؤتمر جنيف للسلام والمتوقع عقده في العاشر من الشهر الجاري.

وقال المعارضة السورية في بيان لها انها مبعوثيها سيصلون إلى جنيف اعتبارا من يوم الجمعة القادم وتأمل بالا يحدث ما يعرقل مشاركتها.

واضافت المعارضة انها تريد الدخول بشكل مباشر في مفاوضات حول تشكيل الحكومة الانتقالية.

بيان المعارضة قال انه لوحظ تراجع في عدد الانتهاكات لوقف اطلاق النار في مختلف المناطق السورية خلال اليومين الماضيين.

واكد البيان عن امل المعارضة في ان يتم التوصل إلى احترام كامل للهدنة لخلق مناخ مناسب للمفاوضات.