النظام السوري لم يعلن موقفه من أجندة محادثات السلام

لم يعلن النظام السوري موقفه الرسمي من جدول الأعمال الذي عرضه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والذي سيتم مناقشته خلال مفاوضات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام.

ووفق دي ميستورا فإن هذه المفاوضات ستنطلق 14 مارس الجاري وستستمر حتى 24 من ذات الشهر وستناقش 3 نقاط تعتبر من صلب مطالب المعارضة السورية.

واعتبرت صحيفة البعث أن دي ميستورا يجازف وأن الحوار لن يكتب له النجاح، إذ أنه لم يطرأ وفق الصحيفة اي جديد على وفد المعارضة وأن دي ميستورا لم يحدد قائمة بأسماء التنظيمات الإرهابية ومكافحتها.

فيما ربطت وكالة سانا وباقي الوسائل الإعلامية التابعة للنظام وحتى تلك الممولة من حزب الله اللبناني، تحديد الأجندة النهائية بعد وصول جميع المشاركين إلى جنيف.

إلا أن هذه الصحف اعتمدت على تركيز إيران على التعامل بواقعية في المتابعة لمكافحة الإرهاب والعملية السياسية، ما يؤكد مرة أخرى على أن القرار السوري مصادر وأن إيران هي اللاعب به.