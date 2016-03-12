قصف مدفعي أميركي ساند معارضين سوريين ضد داعش

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون عن استخدام المدفعية الأرضية على الحدود الأردنية لضرب مواقع تابعة لتنظيم داعش في جنوب سوريا الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق ستيف وارن أن الصواريخ أطلقت لدعم فصائل سورية معارضة تدعمها واشنطن من الحدود الأردنية السورية.

وتشير الصحيفة أن هذه الفصائل هي التي سيطرت على معبر التنف الحدودي بين العراق وسوريا الأسبوع الماضي، بعد أن أجبرت غارات التحالف داعش على الانسحاب من الجانب السوري من المعبر.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة استخدام الأراضي الأردنية لإطلاق صواريخ باتجاه داعش سوريا، حيث اعتبر خبراء أن هذا دليل على توسع العمليات البرية الأميركية في حربها ضد التنظيم.

