بعد محادثات حفر الباطن..كيري: انطلاق جنيف سوريا الإثنين

أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن محادثات سيجريها اليوم مع الجانب الروسي بشأن وقف النار في سوريا وأوضح كيري من حفر الباطن في السعودية أن محادثات جنيف بشأن سوريا ستنطلق الإثنين المقبل.

واعتبر كيري أن العنف في سوريا تراجع بنسبة ثمانين إلى تسعين بالمئة مشيرا إلى انه لا يمكن لنظام الأسد استغلال هذه الهدنة بينما يحاول الآخرون مخلصين الالتزام بها.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث مع كيري في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

