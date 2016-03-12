ماخوس: نشكك بالتصريحات حول تأسيس حكم انتقالي بسوريا

شكك الدكتور منذر ماخوس، سفير الائتلاف الوطني السوري في فرنسا، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، بالتصريحات الروسية حول هيئة حكم انتقالية في سوريا، مطالباً بوضع أجندة واضحة للعمل عليها لمدة 6 أشهر للانتقال بعدها لوضع دستور جديد، وانتخابات رئاسية خلال عام ونصف وفق بيان جنيف واحد.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في لقاء خاص مع الحدث إنه سيستمع إلى وجهة نظر كل من المعارضة والنظام حول هوية سوريا التي يريدونها ليتم لاحقا البت في شكل وبنية الحكومة التي ممكن أن يتوصلوا إليها، وأشار دي ميستورا إلى أن هناك فرصة قوية لتحقيق اتفاق مبدئي لأن روسيا والولايات المتحدة تتحدثان بجدية حول تلك القضايا.

ووصف دي ميستورا الخطة البديلة في سوريا، والتي أصطلح على تسميتها بالخطة "باء" بأنها تعني العودة إلى القتال، والوضع السابق الذي تسبب بقتل وتشريد الملايين



