خلاف بين موسكو والنظام السوري.. والكرملين ينفي

إعلان الرئيس الروسي عن قراره إعطاء الأوامر بسحب قواته من روسيا كان أبرزها الإعلان بحد ذاته، ولكن لا يمكن إلا الإشارة إلى عدد من الأطر السياسية المترافقة مع هذا التطور بحسب ما جمعناه من الصحف العربية والاجنبية.

(1) محادثات جنيف، حيث قال بوتين إن تدخلنا في سوريا سمح بالتوصل الى خطة سلام بسوريا.

(2) نيويورك تايمز تقول: هناك دلائل متزايدة على الخلافات بين روسيا والنظام السوري بخصوص المحادثات.

(3) يأتي القرار الروسي بعد يومين على كلام وزير خارجية النظام الذي بدا غير مبال بأي طرف ومن بينهم روسيا.

(4) أما بالنسبة الى الخلافات التي أشارت اليها نيويورك تايمز فتجلت بتصريحات المعلم حيت قال إنّ أن حكم الأسد "خط أحمر".

(5) الأسد قال "اتفقت مع الرئيس بوتين على سحب بعض من القوات الروسية".. ولكنّ بوتين شدد صراحة على أنّ قراره أحاديّ قائلا: أبلغت "بشار الأسد بأننا سنسحب قواتنا من سوريا".

(6) بحسب صحف أميركية، روسيا كانت تبحث عن دور قيادي في العالم واستعادة هيبة سقطت مع الاتحاد سوفيتي سابقا وحصلت على بعض منها بسوريا.

(7) الاستمرار في سوريا، كان قد يُعيد مستنقع أفغانستان بالنسبة الى روسيا لو لم تنحسب بالتوقيت المناسب.

(8) مسألة أوكرانيا, ويبدو بحسب صحف أوروبية أن الوزير كيري توصل الى اتفاق مع أوروبا, بهذا الشأن.. فترجمه بوتين بانسحاب من سوريا.



يذكر أنه في أواخر فبراير كانت بوادر بدأت تظهر حول خلاف روسي - سوري حين صرح سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فيتالي تشوركين"، أنه "يجب على نظام بشار الأسد في سوريا الامتثال لتوصيات الكرملين وأن تصريحات الأسد حول "انتصار عسكري" لا تتوافق مع جهود روسيا الدبلوماسية.