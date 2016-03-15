دي ميستورا: انسحاب روسيا تطور هام يخدم محادثات جنيف

في أول رد فعل له عبر الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن امله في أن يصب القرار الروسي بسحب التواجد العسكري من سوريا في خدمة مفاوضات جنيف للسلام.

وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بقرار روسيا بسحب قواتها من البلاد، واصفا القرار الروسي بالتطور الهام.

تعليق دي ميستورا جاء من خلال بيان أدلى به المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي.

من جهته أعرب سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية عن أمله بأن يدفع أصدقاء سوريا باتجاه إنجاح محادثات جنيف. وشدد على رفض بقاء الأسد، قائلاً "نحمل معنا قرار الشعب السوري الرافض لبقاء الأسد في المستقبل".

وعن إعلان روسيا انسحاب قواتها جزئياً من سوريا قال المسلط للصحفيين في جنيف: "نتمنى أن نرى إيجابية تلك الخطوة بتطبيقها على الأرض"، مشدداً على أنه لا يمكن التنجيم بما يحمله بوتين في عقله. وتابع: "نتمنى أن تكون العلاقة جيدة مع الشعب الروسي ونأمل بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته روسيا في سوريا".

وأشار إلى أن المعارضة تود أن ترى أفعالاً على الأرض وتطالب بانسحاب كامل لكافة الجيوش والميليشيات الأجنبية.

إلى ذلك، أكد وفد المعارضة السورية في جنيف على أن المعارضة بمختلف أطيافها تؤكد على وحدة التراب السوري.

وبدأت روسيا بسحب معداتها العسكرية من سوريا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، سحب القسم الأكبر من القوات الروسية من هذا البلد.

وأعلنت الوزارة الروسية أن دفعة أولى من الطائرات الروسية بدأنت تغادر قاعدتها في سوريا.

وصرحت في بيان أن "تقنيين بدأوا بتحضير الطائرات لرحلات طويلة المدى إلى قواعدها في روسيا"، مضيفة أن القوات العسكرية تقوم بتحميل معدات وتجهيزات على متن هذه الطائرات. وأضافت أن العاملين في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية بسوريا بدأوا إعداد الطائرات لمغادرتها إلى روسيا.