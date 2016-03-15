طلائع القوات المغادرة لسوريا تصل قواعدها في روسيا

مع دخول الثورة السورية عامها السادس وانطلاقا من القرار الروسي المفاجئ بسحب القوات الرئيسية من سوريا القرار ترجم على الأرض، باقلاع أول مجموعة من الطائرات الروسية صباح اليوم من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وبدأت رحلة العودة إلى قواعدها في روسيا.

وبحسب وزراة الدفاع الروسية فأن المجموعة الأولى من الطائرات شملت قاذفات مقاتلة من طراز سوخوي اربعة وثلاثين وطائرات ركاب ونقل على تحمل مهندسين وفنيين وشحنات.

من جانبه قال نائب وزير الدفاع الروسي إن سلاح الجو الروسي سيواصل شن ضربات جوية على ما وصفهم بالإرهابيين في سوريا.



من جهته اعلن الكرملين ان الجيش الروسي سيحتفظ باحدث انظمته للدفاع الجوي في سوريا،كما أكد بقاء نظام الدفاع الجوي إس-400 الأكثر تطورا في سوريا وبحسب وكالات الانباء الروسية فان سيرغي ايفانوف رئيس المكتب الرئاسي في الكرملين أكد أن موسكو ستواصل حماية القوات المتواجدة في سوريا، خصوصا من خلال وسائل حماية برية وبحرية وجوية.



