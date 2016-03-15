هيئة التفاوض: نأمل وقوف روسيا إلى جانب الشعب السوري

أعرب المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط عن أمله في أن تنتقل روسيا فعليا لتقف إلى جانب الشعب السوري بدلا من النظام، وذلك عقب قراره بسحب القوات الروسية من سوريا.

وأضاف المسلط أن هناك جدية لمست مؤخرا حيال المواقف الروسية للدفع نحو الحل السياسي للأزمة في سوريا، خلال جولة المحادثات الجديدة التي انطلقت في جنيف.

هذا وأعلن متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين بأن روسيا أبلغت الأسد بقرار سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية من سوريا.

وقال المتحدث إن بوتين خلال اجتماعه بوزير دفاعه أمر اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) ببدء سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية.

في حين قال متحدث باسم بوتين إن القاعدة البحرية والجوية الروسية في سوريا تستمر في العمل كما في السابق.

ووفقا للكرملين فإن بوتين طلب من وزير خارجيته سيرغي لافروف تكثيف الدور الروسي في عملية السلام في سوريا، مشيرا إلى ان القوات الروسية في سوريا أوجدت ظروفا ملائمة لعملية السلام.