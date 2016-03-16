بشار الجعفري يصف كبير مفاوضي وفد المعارضة بالإرهابي

وصف رئيس وفد النظام المفاوض في جنيف بشار الجعفري كبير مفاوضي وفد المعارضة بالإرهابي رافضا إجراء أي مباحثات مباشرة في حال بقي علوش ضمن وفد المعارضة المفاوض.

واعتبر الجعفري أن الاجتماع الثاني مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا كان بناء ومفيدا وأشار أنه اتفق مع دي ميستورا على تعميق المناقشات للانتقال من الشكل إلى المضمون في الاجتماع المقبل.

هذا والتقى الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا وفد النظام السوري ووفد من معارضة الداخل برئاسة قدري جميل، مراسل الحدث أوضح أن دي ميستورا تسلم ورقتي النظام والمعارضة .. وقد ركزت المعارضة على محاور ثلاثة رئيسية:



الأول يتعلق بالشق الإنساني، ويتضمن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، بدءاً من النساء والأطفال.



وركزت المعارضة على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وليس حكومة موسّعة، يليه وضع دستور وإجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهراً، كما ينصّ القرار 2254.



وبالنسبة لورقة النظام التي قُدمت لدي ميستورا، تمحورت حول ثلاث نقاط:



مكافحة الإرهاب وإجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة، وتشكيل حكومة موسّعة أي حكومة اتحاد وطني، وفق تسمية النظام.



