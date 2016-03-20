سوريا.. مروحيات ألقت 16 برميلا متفجرا بالغوطة الغربية

دان الائتلاف السوري ما وصفه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبتها بحسبه الطائرات الروسية في مدينة الرقة اليوم وأمس، والتي خلفت بحسب آخر حصيلة 43 قتيلا من المدنيين، إضافة إلى نحو 60 جريحاً. والقاء 16 برميلا متفجرا على مناطق بالغوطة الغربية.

وتركزت غارات الرقة على أسواق وأحياء المدينة فيما أكد ناشطون أن المناطق المستهدفة لا تضم مراكز عسكرية لداعش.

ووثق المرصد السوري القاء الطيران المروحي مالا يقل عن 16 برميلاً متفجرا على مناطق في مزارع مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية لدمشق، وترافق ذلك مع قصف قوات النظام لمناطق في مزارع العباسة وقرية حرستا القنطرة بالغوطة الشرقية، فيما سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ما أدى لسقوط جرحى.