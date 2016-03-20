فورين بوليسي: الانسحاب الروسي لا يصب بمصلحة المعارضة

توالت التحليلات منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابه الجزئي من سوريا، وهناك قراءة لافتة حول هذا الموضوع اليوم في مجلة فورين بوليسي. وقد اعتبرت المجلة أنّ أي قراءة حول أن الانسحاب الروسي يصبّ بمصلحة المعارضة السورية لا يتعدّى "التمنيات".

تدخلت روسيا بسوريا للإبقاء على الأسد وانسحبت جزئيا لأنها حققت هدفها، ومتى شعرت أن بقاء الأسد مهددٌ فهي ستتدخل مجددا وذلك يؤكّده ما أبقت عليه روسيا من قوات وسلاح بسوريا.

أما بالنسبة للخطة الروسية فكانت تقضي بحجز موقع مهم لها بالشرق الأوسط عبر دعم الأسد وقد حقّقت ذلك. فدعمها له ليس أبدا محبّة بشخصه، بل تبحث عن شيئين: دور قيادي لها في المنطقة، والتأكّد من البديل عنه على أن يكون حليفاً لها.

وإذا عدنا الى تصريحات سابقة يتأكد لنا التباعد بين موسكو ونظام الأسد من حيث تصريحات وأحداث مهمة، وهو ما يؤكّد نظرية أن بوتين متمسك بدور قيادي أكثر من تمسكه بالنظام السوري نفسه.