ممثل النظام يطلب تأجيل الجولة المقبلة من المباحثات

أعلن رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف بشار الجعفري عن تقدمه بطلب تأجيل الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف، لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها رأس النظام والتي لاقت ردود فعل سلبية حتى من حلفائه الروس.

ونقل موقع "سوريا نيوز" عن الجعفري قوله في حديث إذاعي أن جولة الحوارات المباشرة لا يمكن تحقيقها إلا بعد استكمال مرحلة الشكل أولا، وأن يكون هناك جدول أعمال واضح يجمع المتحاورين حوله وأن توجد قواسم مشتركة".

وأضاف الجعفري أنه قدم ورقة "عناصر أساسية للحل السياسي" إلى دي ميستورا لينقلها إلى بقية الوفود وأن يعود اليه بتعليقات هذه الوفود على هذه الورقة".

وأردف الجعفري أن "المبعوث الخاص إلى سوريا يخلق مشكلة من حيث عدم تحديد هوية من يخاطبهم فهو يخاطب البعض بصفة وفد، ويخاطب البعص بصفة مجموعات استشارية ويخاطب البعض الاخر بصفتهم مستشارين فقط".