المسلط: مستقبل الأسد يحدده السوريون بالمرحلة الانتقالية

كشف سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية عن خلاف كبير مع وفد النظام السوري وذلك بسبب عدم جديتهم في التعاطي مع موضوع الانتقال السياسي، مضيفا أن هيئة المفاوضات تعتبر أن مستقبل بشار الأسد يقرره الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية. معتقدا أن الشعب السوري لن يرغب ببقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.

كما أوضح المسلط أن وفد النظام يهتم فقط بمصير شخص واحد وهو بشار الأسد، معلنا أن هيئة المفاوضات لا تعارض وجود مسؤولين حكوميين سابقين في المرحلة الانتقالية.

وانتقد المسلط قصف النظام لمواقع كثيرة للمدنيين رغم الهدنة.